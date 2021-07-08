В Ростовской области запретили посещение спортивных мероприятий

В Ростовской области из-за высокого уровня распростарнения коронавируса запретили зрителей на спортивных мероприятиях. Постановление о новых ограничительных мерах появилось 10 июля.Все стадионы будут закрыты для посещения с 12 июля. Исключением стала Ростов-Арена, она останется открытой. Однако даже там заполнемость не должна превышать 50%.Напомним, также в области запрещены массовые мероприятия в общественных местах, закрыты развлекательные зоны в ТЦ, кроме кинотеатров и аквапарков, а также власти требуют чтобы 30% сотрудников предприятий перешли на удалёнку. В фитнес-залах и бассейнах на каждого человека должно приходится не меньше 10 квадратных метров, в аквапарках - не меньше 5 квадратных метров. При этом политические мероприятия всё ещё разрешены, если не превышают 100 человек.