В Ростовской области заново слушают дело о гибели мужчины после драки

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В Ростовской области началось повторное слушание уголовного дела в отношении Вячеслава Карюка. Об этом 28 мая сообщил DonDay.ruМужчина избил знакомого во время застолья, после чего тот скончался. Судебный участок № 5 Сальского района признал его виновным в причинении легкого вреда здоровью и приговорил к году и 10 месяцам ограничения свободы.Родные уверены, что наказание слишком мягкое, а статья обоснована заключением судмедэксперта, вызывающим сомнения. Специалист так и не установил точную причину смерти умершего. Об этом же сообщил прокурор в кассационном обращении и адвокат потерпевшей стороны — в апелляционной жалобе. Более того, суд не учел отягчающее обстоятельство — состояние опьянение, будучи в котором Карюк избил приятеля.Спустя полгода Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодарском крае отменил приговор судебного участка № 5 Сальского района. Вместе с ним были отменены решения Сальского городского и Ростовского областного судов, где не удовлетворили апелляции и кассации.Дело направили на повторное слушание — в новом судебном участке новому мировому судье.Трагедия случилась в ночь на 4 мая в одном из домов по улице Харченко. Накануне компания из трех человек праздновала день рождения Анатолия Егорова. Мужчины были в гостях у Вячеслава Карюка, выпивали самогон и общались. В какой-то момент они поругались из-за прошлых обид. Хозяин жилья (Вячеслав Карюк) поколотил 53-летнего гостя и лег спать. К утру обнаружил мужчину мертвым и подался в бега.Пока Карюк пересекал границу с ЛНР, родные Егорова обыскались пропавшего. Они написали заявление в полицию, распространили ориентировку в соцсетях. Тело нашли через несколько дней дома у Карюка. Окровавленный труп Анатолия был завернут в ковер.Вскоре подозреваемого задержали на контрольно-пропускном пункте. По его словам, он как раз собирался вернуться, чтобы прийти в полицию с повинной.Позже уголовное дело в отношении подозреваемого переквалифицировали с «Убийства» на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Так и не выяснив точную причину кончины избитого мужчины, дело все-таки передали в суд.Там несостыковки тоже не никого смутили. Судмедэксперта даже не вызвали для дачи показаний, хотя его заключение, по мнению прокурора, имело противоречия. Также отклонили ходатайство потерпевшей стороны о допросе Петручева, который тоже был в гостях у Карюка в тот злополучный день. А отягчающее обстоятельство (состояние опьянения) и вовсе проигнорировали. В итоге дважды судимого мужчину признали виновным в причинении легкого вреда здоровью и приговорили к году и 10 месяцам ограничения свободы.Пока семья погибшего пыталась добиться справедливого наказания, подсудимый отбыл четверть срока (5 месяцев из 22). Правда, срок заключался лишь в ограничении свободы, а не лишении. Все это время родные умершего мужчины видят его на улицах Сальска.