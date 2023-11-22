Родственники умершего после драки жителя Сальска не смогли обжаловать приговор
На фото: осужденный Вячеслав Карюк.
В Сальске родственники мужчины, избитого накануне смерти, не смогли обжаловать решение суда в отношении обвиняемого. Вячеслав Карюк отделался ограничением свободы на год и 10 месяцев. Об этом сообщил DonDay.ru.
Трагедия случилась в ночь на 4 мая в одном из домов по улице Харченко. Накануне компания из трех человек праздновала день рождения Анатолия Егорова. Мужчины были в гостях у Вячеслава Карюка, выпивали самогон и общались. В какой-то момент они поругались из-за прошлых обид.
К ночи конфликт разгорался все сильнее. В какой-то момент хозяин жилья поколотил Анатолия и ушел спать, а утром обнаружил труп именинника. Испугавшись тюрьмы, мужчина пытался замести следы, а потом и вовсе подался в бега.
Пока Карюк пересекал границу с ЛНР, родные Егорова обыскались пропавшего. Они написали заявление в полицию, распространили ориентировку в соцсетях. Тело нашли через несколько дней дома у Карюка. Окровавленный труп Анатолия был завернут в ковер.
Вскоре Карюка задержали на контрольно-пропускном пункте. По его словам, он как раз собирался вернуться, чтобы прийти в полицию с повинной.
На фото: умерший Анатолий Егоров.
Следствие же никак не хотело связывать жестокое избиение со смертью Егорова. Сначала правоохранители утверждали, что мужчина сам себя убил во время приступа эпилепсии, которой он, к слову, не страдал. Судмедэксперты решили, что смерть наступила из-за инсульта или приступа. А травмы, нанесенные товарищем, всерьез никто не воспринял. Мол, всего лишь легкий вред здоровью, никак не связанный с кончиной. Поэтому уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью и отправили подозреваемого под домашний арест.
Дочь умершего, Виктория, уверена, что дело попросту не хотели расследовать и решили быстро закрыть. Никто так и не установил точную причину смерти, а в показаниях свидетелей есть нестыковки.
Судья же так не считал. Он признал Карюка виновным в причинении легкого вреда здоровью, приговорил к ограничению свободы, и на этом дело закрыли.
На запрос передать дело обратно в прокуратуру для выяснения причины смерти суд отказал. Фактов, которые имеются в материале дела, для служителя Фемиды оказалось достаточно. Хотя диагноз и причину смерти так и не установили.
— В показаниях — уйма несостыковок: один и тот же свидетель в суде говорит не то, что на допросе. И показания разных людей тоже не складываются в один пазл. Я не понимаю, как можно игнорировать эти очевидные вещи! — рассказывает дочь Анатолия Егорова, Виктория.
Сторона обвинения попыталась обжаловать приговор в Сальском городском суде. Однако апелляцию оставили без удовлетворения. Виктория обратилась в вышестоящую инстанцию — Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар). Девушка надеется, что в конечном итоге они смогут добиться пересмотра дела и переквалификации статьи на более тяжкую.