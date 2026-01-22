Новости
В Ростове на Нансена сгорела квартира в жилой многоэтажке

В Ростове на Нансена сгорела квартира в жилой многоэтажке. ЧП случилось 22 января.

После полуночи в доме № 109/5 заработала пожарная сигнализация. Жители поспешили покинуть свои квартиры и выйти на улицу. Выяснилось, что в одной из квартир на 22-м этаже случилось возгорание. К моменту прибытия спасателей густой дым вовсю валил из окон.

Со слов очевидцев, на момент пожара в пострадавших помещениях никого не было. Люди сообщают, что эту квартиру сдавали посуточно.

Подробности ЧП уточняются у официальных источников.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
