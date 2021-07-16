В Ростове на выходных зафиксировали абсолютный температурный рекорд за 70 лет

На выходных в Ростове-на-Дону зафиксировали абсолютный температурный рекорд за 70 лет. В воскресенье 18 июля столбики термометров показали +38,8 градуса. Последний раз рекорд в этот день был побит в 1951 году. Тогда воздух прогрелся до +37,6 градуса.По словам ведущего синоптика Ростовского отделения гидрометцентра Ольги Чупровой, к историческим рекордам это не имеет никакого отношения. Самой высокой температурой в донской столице остается +40,2 градуса. Этот показатель зафиксировали 7 июля в 2020 году.Без сомнения, 18 июля стал одним из особенно знойных дней этим летом. Однако не исключено, что подобные показатели еще не раз увидят жители Ростова-на-Дону. Например, к полудню 19 июля температура поднялась до +38,4 градуса.