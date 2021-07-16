Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на выходных зафиксировали абсолютный температурный рекорд за 70 лет

В Ростове на выходных зафиксировали абсолютный температурный рекорд за 70 лет
На выходных в Ростове-на-Дону зафиксировали абсолютный температурный рекорд за 70 лет. В воскресенье 18 июля столбики термометров показали +38,8 градуса. Последний раз рекорд в этот день был побит в 1951 году. Тогда воздух прогрелся до +37,6 градуса.

По словам ведущего синоптика Ростовского отделения гидрометцентра Ольги Чупровой, к историческим рекордам это не имеет никакого отношения. Самой высокой температурой в донской столице остается +40,2 градуса. Этот показатель зафиксировали 7 июля в 2020 году.

Без сомнения, 18 июля стал одним из особенно знойных дней этим летом. Однако не исключено, что подобные показатели еще не раз увидят жители Ростова-на-Дону. Например, к полудню 19 июля температура поднялась до +38,4 градуса.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.