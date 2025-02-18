В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 24-летней давности

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В Ростовской области задержали подозреваемого в преступлении, совершенном 24 года назад. Убийство произошло в ночь на 22 января 2002 года в Армавире Краснодарского края.По данным следствия, двое злоумышленников остановили автомобиль на улице Советской. Они попросили водителя отвезти их на гравийный карьер. Когда машина достигла хутора Радищево, преступники напали на водителя, избили его и скрылись с места преступления, угнав автомобиль. Мужчина скончался от полученных травм на месте.44-летнего жителя Армавира задержали вскоре после происшествия. В 2001 году его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй участник преступления скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Оказалось, что все эти годы он проживал в донском регионе и пользовался поддельными документами.- Задержанный был передан в следственные органы и в настоящее время заключен под стражу, - сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.