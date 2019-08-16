В Ростовской области за взятку в 1,5 млн осудили начальника таможенного поста



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В Донецке городской суд вынес решение в отношении начальника Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни, обвиняемого в получении взятки. Приговор огласили 20 августа.



По данным следствия, таможенник договорился с предпринимателем, перевозившим товары из Украины в Россию, что бизнесмен будет ежемесячно передавать ему деньги за беспрепятственное прохождение таможенных процедур. За каждую машину с товаром коммерсант должен был платить 2000 рублей.

- С мая 2017 года по февраль 2018 года согласно достигнутой договоренности, начальник таможенного поста получил от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме более 1,5 миллионов рублей за общее покровительство по службе в пользу предпринимателя, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.



Сотрудника таможни приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того он должен выплатить штраф в размере более 7,5 млн рублей.