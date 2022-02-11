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В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались шестеро мужчин

В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались шестеро мужчин

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли еще шесть человек. О новых погибших сообщает правительство донского региона.

Справиться с последствиями коронавируса не смогли шестеро мужчин. Им было от 62 до 84 лет. Судя по результатам вскрытия, они страдали хроническими заболеваниями. Речь идет об онкологии, сахарном диабете, ожирении и других. Коронавирус, попадая в организм, сильно бьет по и так ослабленному иммунитету и провоцирует обострение болезней. Все это приводит к смерти.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 10 170 человек, среди них есть дети.
Фото: indiatimes.com
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