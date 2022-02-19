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В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались шесть человек

В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались шесть человек

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались шесть человек. О новых погибших сообщили в правительстве донского региона.

Среди умерших - три женщины в возрасте от 57 до 82 лет и трое мужчин, которым было от 76 до 92 лет. Судя по результатам вскрытия, они страдали хроническими заболеваниями. Речь идет о гипертонии, онкологии, сахарном диабете и других. На ситуацию также влияет пожилой возраст. Коронавирус, попадая в организм, провоцирует обострение этих болезней, что и становится причиной смерти.

За весь период от COVID-19 умер 10 241 человек.
Фото: Яндекс.Новости
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