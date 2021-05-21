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За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Ростовской области

За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Ростовской области
В Ростовской области растет число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За сутки с 24 по 25 мая COVID-19 забрал жизни 12 человек. Это пять женщин в возрасте от 52 до 82 лет и семеро мужчин от 63 до 86 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - гипертония, сахарный диабет, астма, а также аутоиммунные, онкологические, сердечно-сосудистые и заболевания легких.

За последние 24 часа медики зарегистрировали 190 новых случаев заражения коронавирусом. Опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 93 104 жителя Ростовской области. Большинство из них - жители донской столицы в возрасте от 46 до 65 лет.

Фото: bestlj.ru.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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