За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Ростовской области

В Ростовской области растет число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За сутки с 24 по 25 мая COVID-19 забрал жизни 12 человек. Это пять женщин в возрасте от 52 до 82 лет и семеро мужчин от 63 до 86 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - гипертония, сахарный диабет, астма, а также аутоиммунные, онкологические, сердечно-сосудистые и заболевания легких.За последние 24 часа медики зарегистрировали 190 новых случаев заражения коронавирусом. Опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 93 104 жителя Ростовской области. Большинство из них - жители донской столицы в возрасте от 46 до 65 лет.