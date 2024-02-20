В Ростовской области за неделю ОРВИ подхватили более 19 тысяч человек

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В Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ стал ниже. Данным об этом опубликовали в региональном Роспотребнадзоре.С 12 по 18 февраля инфекцию подхватили около 19,4 тысячи человек, что на 11,7% меньше, чем на прошлой неделе. Тогда ОРВИ обнаружили почти у 22 тысяч дончан.При появлении симптомов простуды необходимо сразу обращаться к врачу. Однако лучше защитить себя от ОРВИ заранее. Для укрепления иммунитета врачи рекомендуют придерживаться правильного питания, заниматься спортом и соблюдать личную гигиену.