В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус забрал ещё десять жизней

В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё десять человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 5 ноября.За минувшие сутки с подтверждёнными ковидным диагнозом скончались семь женщин в возрасте 62, 63, 68, 71, 82, 83 лет. Также коронавирус унёс жизни троих мужчин 42-летнего, 50-летнего и 59-летнего возраста. По заключению патологоанатомов, все пациенты имели ряд сопутствующих хронических заболеваний.С нарастающим итогом за весь период пандемии от COVID-19 умерли 894 жителя донского региона.Добавим, с каждым днём заражённых новым вирусом становится на несколько сотен больше. Кроме этого, десятки людей ежедневно умирают, не сумев победить опасную болезнь. Как в больницах, так и в моргах не хватает коек для всех пациентов. К 10 ноября на базе южного окружного медицинского центра ФМБА России откроют ещё один ковидный госпиталь на 120 мест. Планируется, что в нём будет 12 реанимационных комнат.