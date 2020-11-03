Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус забрал ещё десять жизней

В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус забрал ещё десять жизней
В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё десять человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 5 ноября.

За минувшие сутки с подтверждёнными ковидным диагнозом скончались семь женщин в возрасте 62, 63, 68, 71, 82, 83 лет. Также коронавирус унёс жизни троих мужчин 42-летнего, 50-летнего и 59-летнего возраста. По заключению патологоанатомов, все пациенты имели ряд сопутствующих хронических заболеваний.

С нарастающим итогом за весь период пандемии от COVID-19 умерли 894 жителя донского региона.

Добавим, с каждым днём заражённых новым вирусом становится на несколько сотен больше. Кроме этого, десятки людей ежедневно умирают, не сумев победить опасную болезнь. Как в больницах, так и в моргах не хватает коек для всех пациентов. К 10 ноября на базе южного окружного медицинского центра ФМБА России откроют ещё один ковидный госпиталь на 120 мест. Планируется, что в нём будет 12 реанимационных комнат.

Теги: коронавирус в Ростовской области жертвы коронавируса жертвы в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.