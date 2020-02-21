Сухогруз и танкер столкнулись в Ростовской области



В Ростовской области столкнулись два теплохода. Инцидент произошёл в Донецком специальном рейде реки Дон днём 25 февраля.



Известно, что сухогруз «Жадеит» компании «Волгодон» врезался в танкер «Лерик» компании «Палмали». В результате происшествия «Жадеит» получил небольшую вмятину в носовой части, а «Лерик» - вмятину и разрыв корпуса. К счастью, в результате столкновения судов никто не пострадал.



- Следователи провели осмотр места происшествия, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Все причины произошедшего устанавливают.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

