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Сухогруз и танкер столкнулись в Ростовской области

Сухогруз и танкер столкнулись в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись два теплохода. Инцидент произошёл в Донецком специальном рейде реки Дон днём 25 февраля.

Известно, что сухогруз «Жадеит» компании «Волгодон» врезался в танкер «Лерик» компании «Палмали». В результате происшествия «Жадеит» получил небольшую вмятину в носовой части, а «Лерик» - вмятину и разрыв корпуса. К счастью, в результате столкновения судов никто не пострадал.

- Следователи провели осмотр места происшествия, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Все причины произошедшего устанавливают.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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