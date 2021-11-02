В Ростовской области за сутки коронавирус унес жизни еще 25 человек

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В Ростовской области за сутки от коронавируса умерли еще 25 жителей области. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства за 4 ноября.В регистре умерших зафиксировано тринадцать женщин, возраст которых составлял от 52 до 90 лет и двенадцать мужчин в возрасте от 37 до 90 лет. Общее число погибших от ковида в области составило 7 860 человек.За прошедшие сутки еще у 649 человек подтвердился коронавирус. Большинству из них – от 18 до 45 лет. В стационарах на лечении находятся 5 312 инфицированных. В тяжелом состоянии к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 393 человека.