ФК «Динамо МХ» оштрафован за оскорбительные выкрики фанатов в адрес игрока «Ростова»
На очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС обсудили итоги 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором футбольный клуб «Ростов» встретился с «Динамо-Махачкала».

Во время матча фанаты «Динамо» выразили недовольство игрой Тимура Сулейманова, который является уроженцем Дербента. Они посчитали неуместным его участие в матче против своих в команде.

После игры Сулейманов признал свое жесткое поведение и извинился перед болельщиками:

- Я играл жестко и тянул время, но это было не со зла, а ради победы «Ростова». У меня контракт с командой. Извиняюсь, если где-то позволил себе лишнего, - прокомментировал Сулейманов.

За поведение болельщиков «Динамо-Махачкала» клуб оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Матч завершился победой «Ростова» со счетом 2:1.
Фото: ФК Ростов
