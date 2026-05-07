ФК «Динамо МХ» оштрафован за оскорбительные выкрики фанатов в адрес игрока «Ростова»

Фото: ФК Ростов

На очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС обсудили итоги 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором футбольный клуб «Ростов» встретился с «Динамо-Махачкала».Во время матча фанаты «Динамо» выразили недовольство игрой Тимура Сулейманова, который является уроженцем Дербента. Они посчитали неуместным его участие в матче против своих в команде.После игры Сулейманов признал свое жесткое поведение и извинился перед болельщиками:- Я играл жестко и тянул время, но это было не со зла, а ради победы «Ростова». У меня контракт с командой. Извиняюсь, если где-то позволил себе лишнего, - прокомментировал Сулейманов.За поведение болельщиков «Динамо-Махачкала» клуб оштрафовали на 30 тысяч рублей.Матч завершился победой «Ростова» со счетом 2:1.