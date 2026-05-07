В Ростове на Суворова из-за стройки ограничат движение авто и пешеходов

С 16 мая по 20 октября 2026 года на улице Суворова в Ростове-на-Дону будут действовать временные ограничения движения. Причиной стали строительно-монтажные работы, которые будут вестись по адресу: Суворова, 42.Как сообщили в администрации города, ограничения коснутся участка улицы Суворова от дома № 40 до переулка Университетского. На время проведения работ будет ограничено как движение транспорта, так и проход для пешеходов.Водителей призывают заранее планировать свои маршруты, учитывая предстоящие неудобства, и внимательно следить за установленными временными дорожными знаками, которые будут регулировать движение на данном участке.