В Ростове-на-Дону разыскивают 86-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону волонтеры ведут поиски 86-летнего Анзора Оганезова. Мужчина ушел из дома и не вернулся днем 7 мая.
Родные пенсионера обратились за помощью к добровольцам.
По словам близких, Анзор Оганезов – мужчина небольшого роста, около 160 сантиметров, нормального телосложения. У него седые волосы с залысинами и карие глаза.
В день исчезновения мужчина был одет в джинсовый жилет, черный свитер, черные брюки и черные ботинки.
Любая информация, которая может помочь установить местонахождение Анзора Оганезова, имеет большое значение. Если вы видели мужчину, похожего на описанного, или располагаете какой-либо информацией, просьба незамедлительно обратиться в полицию или по телефону горячей линии поискового отряда: 8 800 700 54 52.