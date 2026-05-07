В Ростове-на-Дону разыскивают 86-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону волонтеры ведут поиски 86-летнего Анзора Оганезова. Мужчина ушел из дома и не вернулся днем 7 мая.

Родные пенсионера обратились за помощью к добровольцам.

По словам близких, Анзор Оганезов – мужчина небольшого роста, около 160 сантиметров, нормального телосложения. У него седые волосы с залысинами и карие глаза.

В день исчезновения мужчина был одет в джинсовый жилет, черный свитер, черные брюки и черные ботинки.

Любая информация, которая может помочь установить местонахождение Анзора Оганезова, имеет большое значение. Если вы видели мужчину, похожего на описанного, или располагаете какой-либо информацией, просьба незамедлительно обратиться в полицию или по телефону горячей линии поискового отряда: 8 800 700 54 52.
Фото: Лиза Алерт
