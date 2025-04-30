В Ростовской области ввели ограничения на пребывание в лесах

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области ввели ограничения на посещение лесов и проезд транспорта на их территории. Соответствующее распоряжение подписал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.Для контроля доступа в леса установлены шлагбаумы и информационные стенды. Специалисты министерства регулярно проводят патрулирование лесных массивов.Для быстрого реагирования на возможные пожары мобилизованы 3 725 человек, 1 143 единицы техники и более 10 тысяч единиц оборудования для тушения пожаров.Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: избегать разведения костров, не использовать горючие материалы рядом с источниками огня и не оставлять мусор, в особенности стеклянные бутылки и осколки, способные спровоцировать возгорание сухой растительности.