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В Ростовской области введут особый противопожарный режим с 30 апреля

В Ростовской области введут особый противопожарный режим с 30 апреля
В Ростовской области с 30 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Бодряков 28 марта.

В этот период будет запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы, сухую растительность и проводить сельскохозяйственные палы на всей территории региона.  

Режим будет действовать до октября 2025 года.  

На пресс-конференции замгубернатора Сергей Бодряков предупредил, что в 2025 году ожидается сложный пожароопасный сезон. Гидрометцентр прогнозирует высокий уровень пожарной опасности с апреля по октябрь, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.  

В 2024 году почти 40% ландшафтных пожаров произошли из-за сельскохозяйственных палов.
Фото: Ростов ру
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