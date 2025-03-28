В Ростовской области введут особый противопожарный режим с 30 апреля

Фото: Ростов ру

В Ростовской области с 30 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Бодряков 28 марта.В этот период будет запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы, сухую растительность и проводить сельскохозяйственные палы на всей территории региона.Режим будет действовать до октября 2025 года.На пресс-конференции замгубернатора Сергей Бодряков предупредил, что в 2025 году ожидается сложный пожароопасный сезон. Гидрометцентр прогнозирует высокий уровень пожарной опасности с апреля по октябрь, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.В 2024 году почти 40% ландшафтных пожаров произошли из-за сельскохозяйственных палов.