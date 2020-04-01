На Дону ввели особый противопожарный режим



Особый противопожарный режим ввели на территории Ростовской области. Об этом 2 апреля рассказали в администрации Ростова-на-Дону.



С 2 апреля по 15 октября людям запрещено жечь костры в лесах и сжигать там мусор. Более того, на своих машинах в леса тоже запрещено ездить. Сухую траву на территории сельскохозяйственных угодий и дачных участках тоже жечь нельзя.



Работы с огнем запрещены, если они не касаются ремонта.



Напомним, 28 марта в Ростове случился крупный ландшафтный пожар, унесший жизнь 29-летнего спасателя Алексея Кравцова. Пожарный попал в огневое кольцо и не смог самостоятельно выбраться.