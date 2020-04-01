Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону ввели особый противопожарный режим

На Дону ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим ввели на территории Ростовской области. Об этом 2 апреля рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

С 2 апреля по 15 октября людям запрещено жечь костры в лесах и сжигать там мусор. Более того, на своих машинах в леса тоже запрещено ездить. Сухую траву на территории сельскохозяйственных угодий и дачных участках тоже жечь нельзя.

Работы с огнем запрещены, если они не касаются ремонта.

Напомним, 28 марта в Ростове случился крупный ландшафтный пожар, унесший жизнь 29-летнего спасателя Алексея Кравцова. Пожарный попал в огневое кольцо и не смог самостоятельно выбраться.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.