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В Ростовской области ввели особый противопожарный режим

В Ростовской области ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим ввели в Ростовской области. Он будет действовать со 2 апреля по 15 октября 2020 года. Об этом дончан проинформировали в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

В связи с этим действуют дополнительные требования пожарной безопасности. Людям запрещается разводить костры, жечь мусор и сухую траву на территории дачных посёлков, сельскохозяйственных угодий, садоводческих товариществ, а также в лесах и рядом с жилыми домами и другими постройками.

Помимо этого, нельзя проводить работы с применением отрытого огня. Ограничивается пребывание людей в лесах.

Сообщается, что за 2020 год в Ростове-на-Дону произошло 292 пожара, жертвами которых стали шесть человек. Травмы получили 42 человека, включая шесть детей.

Дончан призывают не жечь траву в полях и тростник по берегам водоёмов, не оставлять на открытой местности ёмкости с горючими жидкостями и газами.

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