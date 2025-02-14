В Ростовской области водителей предупредили о снежном циклоне на выходных

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В Ростовской области водителей предупредили о неблагоприятной погоде на выходных. Информацию 14 февраля сообщил Автодор.Накануне было объявлено штормовое предупреждение о непогоде. Ожидаются резкие перепады температур, сильный ветер, снегопад и налипание мокрого снега на провода и деревья. Столбики термометров будут достигать от -23 до +8 градусов.В этот период водителям следует быть аккуратнее. Уже в субботу 15 февраля возможны осадки в виде ледяного дождя и снега. Чтобы избежать ДТП нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам лучше убрать все ненужное из рук на «зебре».