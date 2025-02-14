Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области водителей предупредили о снежном циклоне на выходных

В Ростовской области водителей предупредили о снежном циклоне на выходных
В Ростовской области водителей предупредили о неблагоприятной погоде на выходных. Информацию 14 февраля сообщил Автодор.

Накануне было объявлено штормовое предупреждение о непогоде. Ожидаются резкие перепады температур, сильный ветер, снегопад и налипание мокрого снега на провода и деревья. Столбики термометров будут достигать от -23 до +8 градусов.

В этот период водителям следует быть аккуратнее. Уже в субботу 15 февраля возможны осадки в виде ледяного дождя и снега. Чтобы избежать ДТП нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам лучше убрать все ненужное из рук на «зебре».
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.