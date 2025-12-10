Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области усилен контроль за сохранностью лесных ресурсов

В Ростовской области усилен контроль за сохранностью лесных ресурсов
В связи с приближающимися новогодними торжествами и активизацией торговли елками, в Ростовской области усилен контроль за сохранностью лесных ресурсов. Об этом проинформировали представители областного правительства.

Целью предпринятых мер является предотвращение незаконной вырубки хвойных деревьев. В лесных зонах организовано интенсивное патрулирование.

Сотрудники природоохранных ведомств совместно с полицией осуществляют круглосуточное дежурство, с особым вниманием к участкам с молодыми елями, наиболее уязвимым для нелегальных лесорубов.

Для документирования возможных правонарушений установлены системы автоматизированной видеофиксации.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.