Фото: Правительство РО

В связи с приближающимися новогодними торжествами и активизацией торговли елками, в Ростовской области усилен контроль за сохранностью лесных ресурсов. Об этом проинформировали представители областного правительства.Целью предпринятых мер является предотвращение незаконной вырубки хвойных деревьев. В лесных зонах организовано интенсивное патрулирование.Сотрудники природоохранных ведомств совместно с полицией осуществляют круглосуточное дежурство, с особым вниманием к участкам с молодыми елями, наиболее уязвимым для нелегальных лесорубов.Для документирования возможных правонарушений установлены системы автоматизированной видеофиксации.