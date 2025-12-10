Астролог из Ростовской области составила новогодний гид подарков для каждого знака Зодиака

Фото: нейросеть

Фаина Вострова специально для Donday подготовила подборку подарков, которые подойдут каждому знаку Зодиака. По словам астролога, правильно выбранный подарок усиливает сильные стороны человека и создаёт ощущение настоящего чуда.♈ ОвенЭнергичные и прямые. Нуждаются в подарках, которые заряжают.🎁 Сертификаты на активности, спортивные гаджеты, игры с духом соперничества, стильный органайзер, консультации по развитию, минималистичные аксессуары.♉ ТелецЦенят комфорт и качество.🎁 Элитные продукты, пледы, свечи, аксессуары из натуральных материалов, спа-процедуры, лампа для светотерапии, вдохновляющая книга.♊ БлизнецыИм важны эмоции, новизна и лёгкость.🎁 Книги и подписки, гаджеты, игры для компании, наборы для чая/кофе, мини-боксы, подарочные карты.♋ РакДомашние, нежные, сентиментальные.🎁 Фотоальбомы, тёплая домашняя одежда, уютные украшения для дома, ароматические свечи, книги-поддержка.♌ ЛевЛюбят внимание и эффектность.🎁 Спа, элитный парфюм, билеты на шоу, стильные аксессуары, творческие мастер-классы, фотосессия.♍ ДеваВыбирают полезное и качественное.🎁 Органайзеры, натуральная косметика, полезные книги, спортивные аксессуары, украшения - символы силы, средства для восстановления.♎ ВесыЭстетичные и утончённые.🎁 Украшения и арт-предметы, лёгкий парфюм, фотосессии, наборы бокалов, сертификаты в кафе, праздничный декор.♏ СкорпионЛюбят глубину, мистику и символизм.🎁 Насыщенные ароматы, наборы для ритуалов, книги по психологии и эзотерике, консультации, амулеты, материалы по трансформации.♐ СтрелецПутешественники и оптимисты.🎁 Дорожные аксессуары, экскурсии и поездки, мотивирующие книги, обновлённые гаджеты, большие блокноты, сертификаты на квесты.♑ КозерогПрактичные и амбициозные.🎁 Деловые аксессуары, часы, курсы и обучение, стильные вещи для рабочего стола, украшения с огненными оттенками, наборы для хобби.♒ ВодолейОригинальные и независимые.🎁 Техногаджеты, предметы современного дизайна, VR-развлечения, проекторы и ночники, необычные ароматы, дневники для идей.♓ РыбыМечтатели и романтики.🎁 Атмосферные предметы, пледы, товары для медитации, творчество, небольшие поездки, удобные дорожные аксессуары, оригинальные настольные игры.