Астролог из Ростовской области составила новогодний гид подарков для каждого знака Зодиака
Фаина Вострова специально для Donday подготовила подборку подарков, которые подойдут каждому знаку Зодиака. По словам астролога, правильно выбранный подарок усиливает сильные стороны человека и создаёт ощущение настоящего чуда.
♈ Овен
Энергичные и прямые. Нуждаются в подарках, которые заряжают.
🎁 Сертификаты на активности, спортивные гаджеты, игры с духом соперничества, стильный органайзер, консультации по развитию, минималистичные аксессуары.
♉ Телец
Ценят комфорт и качество.
🎁 Элитные продукты, пледы, свечи, аксессуары из натуральных материалов, спа-процедуры, лампа для светотерапии, вдохновляющая книга.
♊ Близнецы
Им важны эмоции, новизна и лёгкость.
🎁 Книги и подписки, гаджеты, игры для компании, наборы для чая/кофе, мини-боксы, подарочные карты.
♋ Рак
Домашние, нежные, сентиментальные.
🎁 Фотоальбомы, тёплая домашняя одежда, уютные украшения для дома, ароматические свечи, книги-поддержка.
♌ Лев
Любят внимание и эффектность.
🎁 Спа, элитный парфюм, билеты на шоу, стильные аксессуары, творческие мастер-классы, фотосессия.
♍ Дева
Выбирают полезное и качественное.
🎁 Органайзеры, натуральная косметика, полезные книги, спортивные аксессуары, украшения - символы силы, средства для восстановления.
♎ Весы
Эстетичные и утончённые.
🎁 Украшения и арт-предметы, лёгкий парфюм, фотосессии, наборы бокалов, сертификаты в кафе, праздничный декор.
♏ Скорпион
Любят глубину, мистику и символизм.
🎁 Насыщенные ароматы, наборы для ритуалов, книги по психологии и эзотерике, консультации, амулеты, материалы по трансформации.
♐ Стрелец
Путешественники и оптимисты.
🎁 Дорожные аксессуары, экскурсии и поездки, мотивирующие книги, обновлённые гаджеты, большие блокноты, сертификаты на квесты.
♑ Козерог
Практичные и амбициозные.
🎁 Деловые аксессуары, часы, курсы и обучение, стильные вещи для рабочего стола, украшения с огненными оттенками, наборы для хобби.
♒ Водолей
Оригинальные и независимые.
🎁 Техногаджеты, предметы современного дизайна, VR-развлечения, проекторы и ночники, необычные ароматы, дневники для идей.
♓ Рыбы
Мечтатели и романтики.
🎁 Атмосферные предметы, пледы, товары для медитации, творчество, небольшие поездки, удобные дорожные аксессуары, оригинальные настольные игры.