«Ласточка» Ростов - Новороссийск «переехала» на Пригородный вокзал

С 12 декабря отправление и прибытие скоростного поезда "Ласточка" № 820 по маршруту Ростов - Новороссийск будет осуществляться с вокзала Ростов-Пригородный. Это изменение официально подтвердили в пресс-службе СКЖД.Важно подчеркнуть, что смена вокзала - единственное изменение. Маршрут следования самого поезда, время отправления (из Ростова - в 06:37, из Новороссийска - в 18:08) и прибытия (в Новороссийск - в 11:42, в Ростов - в 23:00), а также остановки на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская, Величковка, Полтавская, Протока, Разъезд 9-й километр, Крымская и Тоннельная остаются без изменений.Забронировать и купить билеты можно как и прежде: на официальном сайте ОАО "РЖД", через удобное мобильное приложение "РЖД Пассажирам", а также в кассах дальнего следования. Просто убедитесь, что вы знаете, куда нужно прийти, – теперь это Ростов-Пригородный!