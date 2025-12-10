Фото: Дондей

С 1 апреля в Ростовской области могут ввести новые штрафы для перевозчиков. Соответствующий проект нормативного акта был опубликован на сайте регионального правительства.Согласно проекту, планируется увеличить штраф за неоплаченную парковку в два раза — с 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Также изменения коснутся общественного транспорта. Пассажиры, желающие проехать бесплатно на автобусе или другом виде транспорта, будут подвергаться штрафам в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом возможно вынесение предупреждения.Перевозчики также будут обязаны платить штрафы за различные нарушения, такие как несоблюдение расписания, нехватка машин на маршрутах и несвоевременное информирование об изменении тарифов. Размер штрафа для перевозчиков составит от 10 до 15 тысяч рублей.Нововведения вступят в силу с 1 апреля 2026 года.