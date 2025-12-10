- Сейчас зима, самое время для сна летучих мышей. Вот они и выбрали теплое местечко. Чтобы выйти из состояния анабиоза, летучим мышам необходимо побыть 15-20 минут в тепле. Из-за того, что обшивку сорвали резко, животные даже не успели среагировать, - сообщила Ольга Жураковская.

- С боем мы собирали летучих мышей. Пришлось даже в полицию обратиться, так как хозяин той самой кладовки категорически отказывался нам открывать ее для изъятия животных. А у нас в итоге 11 мертвых, семь пока живых. Двое из выживших с переломами крыльев, - рассказала Ольга.

Фото: Ольга Жураковская

В Ростове ветеринары борются за жизни упавших с многоэтажки летучих мышей. О произошедшем реабилитолог рукокрылых Ольга Жураковская из центра «Ночной дозор» рассказала корреспонденту DonDay.В понедельник, 8 декабря, с девушкой связались жители высотки на улице Добровольского, 24. Горожане заметили под окнами около двух десятков летучих мышей. Малютки оказались на земле в результате капитального ремонта фасада здания. Рабочие сняли старую обшивку, под которой прятались животные.Когда специалист прибыла на место, она не обнаружила мышек. В надежде найти пострадавших она подошла к рабочим. Со слов девушки, рабочие подчеркнули, что для них это вполне обыденная ситуация, поэтому упавших мышей они закинули в сарай одного из жителей.На следующий день у пострадавших прошла операция. Реабилитолог отметила, что обычно после таких травм летучие мыши лишаются способности летать. Ветеринаров радует, что малыши начали питаться. Правда, состояние некоторых пациентов остается неудовлетворительным. Животные могли получить травмы или внутренние повреждения, которые, к сожалению, определить не получится.На сегодняшний день малютки находятся в тепле. Специалисты восстанавливают их состояние при помощи медикаментов.Ольга отмечает, что строительные работы в доме на Добровольского еще идут. Существуют риски, что под обшивкой другого балкона могут также оказаться летучие мыши. Неравнодушные ростовчане пообещали следить за ситуацией и звонить ей в случае ЧП.