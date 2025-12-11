Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области 2,6 тысячи тонн зерна кукурузы заражены амброзией

В Ростовской области 2,6 тысячи тонн зерна кукурузы заражены амброзией

В Ростовской области в крупной партии зерна кукурузы обнаружили семена амброзии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.

Вредоносный сорняк нашли в 2,6 тысячи тонн зерна на складе в Веселовском районе. В связи с обнаружением карантинного объекта владельцу склада выдали предписание. Кроме того, зараженную партию отправили на переработку.

Основная биологическая и технологическая вредоносность амброзии полыннолистной заключается в том, что растение развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы. Наиболее часто от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры.

Если в какой-либо подкарантинной продукции (семена сельскохозяйственных культур, пшеница, подсолнечник, кукуруза и другие культуры) обнаруживается присутствие амброзии, её запрещают вывозить за пределы региона и страны. Карантинный сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, пролежавшие в земле семена амброзии способны к дальнейшему развитию даже через 40 лет. Сорняк наносит непоправимый вред здоровью людей, вызывая стойкие аллергические реакции.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.