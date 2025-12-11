В Ростовской области 2,6 тысячи тонн зерна кукурузы заражены амброзией

Фото: Нейросеть

В Ростовской области в крупной партии зерна кукурузы обнаружили семена амброзии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.Вредоносный сорняк нашли в 2,6 тысячи тонн зерна на складе в Веселовском районе. В связи с обнаружением карантинного объекта владельцу склада выдали предписание. Кроме того, зараженную партию отправили на переработку.Основная биологическая и технологическая вредоносность амброзии полыннолистной заключается в том, что растение развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы. Наиболее часто от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры.Если в какой-либо подкарантинной продукции (семена сельскохозяйственных культур, пшеница, подсолнечник, кукуруза и другие культуры) обнаруживается присутствие амброзии, её запрещают вывозить за пределы региона и страны. Карантинный сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, пролежавшие в земле семена амброзии способны к дальнейшему развитию даже через 40 лет. Сорняк наносит непоправимый вред здоровью людей, вызывая стойкие аллергические реакции.