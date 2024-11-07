В Ростовской области виновнице смертельной аварии вынесли приговор

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В Ростовской области осудили виновницу смертельного ДТП. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.ДТП произошло в октябре 2023 года. По данным следствия, 40-летняя женщина ехала по второстепенной дороге в Константиновском районе. По главной дороге ехала другая машина. Не убедившись в безопасности на дороге, женщина на огромной скорости столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии на месте скончался водитель, а через некоторое время погиб и его пассажир.Районный суд Усть-Донецка вынес приговор виновнице ДТП. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении с запретом управлять любым транспортным средством сроком на три года.