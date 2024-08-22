Жительницу Ростовской области осудили за смертельное ДТП

Фото: УГИБДД по РО

Жительницу Ростовской области признали виновной в ДТП со смертельным исходом. Ее осудили по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».Авария произошла 7 апреля на трассе Заветное - Дубовское. За рулем «Митсубиси Лансер» ехала 38-летняя пьяная женщина без прав. Она не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет, где перевернулась на крышу.В результате ДТП погиб ее пятилетний сын. 12-летняя дочь получила телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Также пострадали пассажиры: 14-летняя девочка и двое взрослых — 56 и 44 лет. Кроме того, травмы получила и сама водитель.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ей запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в донской прокуратуре.