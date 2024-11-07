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В Ростовской области за октябрь пропали более 80 человек

В Ростовской области за октябрь пропали более 80 человек

В Ростовской области в октябре пропали более 80 человек. Печальной статистикой поделился донской поисковый отряд «Лиза-Алерт».

Как сообщают волонтеры, в октябре пропали 88 человек. Из них удалось найти живыми 59. Ещё семь человек обнаружили благодаря усилиям родственников и близких. К сожалению, два человека погибли, их нашли уже мёртвыми. До сих пор числятся пропавшими 11 человек.

Добавим, что в сентябре поступили 104 заявки на поиск пропавших. Найдено лишь 68 человек. Еще двоих обнаружили погибшими.

Поиски пропавших не останавливаются. Волонтёры продолжают ежедневно рассылать ориентировки.
Фото: ЛизаАлерт
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