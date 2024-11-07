В ходе проведения СВО погиб пожарный из Ростовской области

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В ходе проведения спецоперации погиб пожарный из Ростовской области. Уроженец Азова Виталий Петренко получил смертельное ранение при исполнении приказа. Об этом пишет издание DonDay.После срочной службы в армии мужчина устроился на работу спасателем. Когда началась СВО, он оставил службу и подписал контракт с ВС РФ. Затем отправился в ЛНР. В 2023 году Виталия представили к государственной награде. Ему вручили медаль «За отвагу».В октябре 2024-го боец отправился на очередное задание. Однако назад он уже не вернулся.Виталия Петренко похоронят 8 ноября. Церемония прощания состоится в Азове.