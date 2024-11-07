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В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +13

В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +13
В Ростовской области ожидается потепление к концу рабочей недели. Об этом свидетельствуют прогнозы Северо-Кавказского УГМС.

По данным специалистов, 8 ноября столбики термометров ночью опустятся до +3...+8 градусов, при прояснениях – 0. Местами пройдет дождь. Ночью и в первой половине дня регион накроет туман.

На следующий день ожидается потепление. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов, при прояснениях – до -1 градуса. Днем температура воздуха достигнет +6…+11 градусов, а по югу – до +13 градусов. Днем порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду.
Фото: Rostov.ru
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