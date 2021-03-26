На Дону вандалы разгромили остановку с символикой дня Победы

В Ростовской области вандалы разбили стекло остановочного комплекса. Об этом 30 марта очевидцы рассказали в соцсетях.Происшествие случилось в городе Миллерово. На одной из остановок неизвестные разбили стекло с наклейками «Город доблестной славы», появившихся ко дню Победы в 2020 году.По словам очевидцев, акт вандализма мог стать последствием «ремонта» памятника воинской доблести с помощью скотча. Сам памятник открыли пару лет назад, но из-за повреждений кто-то решил обмотать стелу скотчем. В администрации города отказались комментировать случившееся. А спустя некоторое время неизвестные разбили остановку именно на словах «Город доблестной славы».Действительно ли это была ответная реакция жителей на отношение властей к памятникам ВОВ или случайность, неизвестно. Однако остановка стала небезопасной - острые стекла в любую минуту могут упасть на дончан.