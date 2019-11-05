В Ростовской области в отношении директора ООО «Коралл» возбудили дело



В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы «Коралл». Сергея Тараненко подозревают в том, что он для получения кредита подал в банк ложные сведения о финансовом положении своей организации.



По данным собственного источника Rostov.ru, он, сговорившись с неизвестными людьми, в марте 2015 года решил взять кредит в «Российском сельхозбанке» в Усть-Донецком районе. Учреждению он предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Коралл». Ему дали 14 миллионов рублей. Тараненко уклонился от выплаты кредита, чем нанёс крупный ущерб банку.



В отношении директора компании возбудили уголовное дело. Следователи передали материалы в прокуратуру, и в ведомстве признали законность возбуждения дела. Расследование продолжается.