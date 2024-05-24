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В Ростовской области в красивую дату 24.05.2024 поженились 200 пар

В Ростовской области в красивую дату 24.05.2024 поженились 200 пар
В Ростовской области в красивую дату поженились 200 пар. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на сотрудников регионального Управления ЗАГС.

Наибольшее количество желающих заключить брак в зеркальную дату в донской столице — 85 молодоженов, в городах области — 63 пары, а также в районах области — 52.

В Таганроге и Аксайском районе свадьбы сыграли 15 пар, а в Новочеркасске — 11.

Молодожёны выбирают зеркальную дату не случайно. Нумерологи считают, что это самые благоприятные дни в году. Раз уж этот день сулит удачу, то в даты с повторяющимися числами рекомендуется проводить торжественную церемонию бракосочетания.
Фото: Ростов Ру
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