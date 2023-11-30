В Ростовской области в 2024 году увеличат сумму материнского капитала

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С 1 февраля 2024 года в Ростовской области произойдет индексация материнского капитала. Для тех, кто не использовал средства, сумма увеличится на 7,5%. Информацию об этом сообщили в донском правительстве.Сумма перерасчета будет зависеть от количества денег, которые находятся на счету. Родители, которые не использовали маткапитал совсем, получат прибавку в 44 тысячи рублей. В случае, если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не осуществлялось никаких трат, увеличение составит 58 тысяч рублей.Индексация также коснется семей, которые частично потратили средства маткапитала. Прибавка будет зависеть от сохранившейся суммы.Также с 1 февраля вырастет размер материнского капитала на первого ребенка - примерно до 631 тысячи рублей, а на второго - до 833,8 тысячи рублей.Сумму на счету сертификата родители могут узнать на портале госуслуг.