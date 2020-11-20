В Ростовской области устроивший смертельное ДТП водитель тягача отделался условным сроком

Чертковский районный суд Ростовской области приговорил мужчину, по вине которого погиб пенсионер МВД, к двум годам лишения свободы условно. Андрея К. (прим. - имя изменено) признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть». Об этом сообщили в Чертковском суде 23 ноября.По судебной версии, 23 августа 2019 года Андрей выполнял свои должностные обязанности: перевозил цистерну сжиженного газа, направляясь на тягаче «ЗИЛ-541730» в сторону Ростова по трассе М-4 «Дон». В районе 801-го километра водитель свернул налево, не включив поворотники и не убедившись в безопасности движения. Андрей слишком поздно заметил двигающийся навстречу «ВАЗ-21061». Мужчина затормозил, но аварии избежать не удалось. В результате столкновения водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм. Увидев, что он не может помочь пострадавшему, Андрей вызвал МЧС.Свою вину подсудимый полностью признал и оказал материальную помощь в размере 50 тысяч рублей родственникам погибшего. Также компания, в которой работает Андрей, выплатила пострадавшей стороне 160 тысяч рублей.В семье пенсионера МВД остались родители и его жена с несовершеннолетним ребенком. По решению суда компания должна выплатить еще по 300 тысяч каждому члену семьи, кроме ребенка, - размер компенсации его морального вреда составит 500 тысяч рублей.В связи со смягчающими обстоятельствами суд назначил условное наказание.- Мужчину приговорили к двум годам условного лишения свободы и водительских прав на тот же срок, - рассказали в ведомстве.