Ростовский Дворец спорта рискует остаться неблагоустроенным
Дворец спорта в Ростове рискует остаться без благоустройства территории. Организацию, которая займется обустройством территории обновленного комплекса, не удается найти уже почти два месяца.
В начале октября была отменена закупка на поиск подрядчика для благоустройства комплекса. Тендер тогда отменили из-за жалобы владельца строительной компании, который намеревался участвовать в закупке, но не смог пройти отбор из-за слишком жестких критериев. Сначала ФАС приостановила процесс закупки по жалобе, а затем полностью аннулировала тендер.
С тех пор прошло почти два месяца, однако новая заявка на благоустройство Дворца спорта так и не появилась. Поскольку планировалось завершить комплекс в 2025 году, существует риск, что территория останется без необходимого обустройства.
Напомним, что здание Дворца спорта не подвергалось ремонту более 50 лет. Лишь в 2022 году власти приняли решение о капитальной реконструкции объекта. После завершения работ он станет домашним стадионом ГК «Ростов Дон» и ХК «Ростов». В настоящее время работы на площадке активно продолжаются, и результаты видны невооруженным глазом.