Ростовский Дворец спорта рискует остаться неблагоустроенным

Фото: Соцсети.

Дворец спорта в Ростове рискует остаться без благоустройства территории. Организацию, которая займется обустройством территории обновленного комплекса, не удается найти уже почти два месяца.В начале октября была отменена закупка на поиск подрядчика для благоустройства комплекса. Тендер тогда отменили из-за жалобы владельца строительной компании, который намеревался участвовать в закупке, но не смог пройти отбор из-за слишком жестких критериев. Сначала ФАС приостановила процесс закупки по жалобе, а затем полностью аннулировала тендер.С тех пор прошло почти два месяца, однако новая заявка на благоустройство Дворца спорта так и не появилась. Поскольку планировалось завершить комплекс в 2025 году, существует риск, что территория останется без необходимого обустройства.Напомним, что здание Дворца спорта не подвергалось ремонту более 50 лет. Лишь в 2022 году власти приняли решение о капитальной реконструкции объекта. После завершения работ он станет домашним стадионом ГК «Ростов Дон» и ХК «Ростов». В настоящее время работы на площадке активно продолжаются, и результаты видны невооруженным глазом.