В Ростовской области уничтожили два беспилотника 20 января

В Ростовской области уничтожили два беспилотника 20 января
В Ростовской области сбили два беспилотника. Об этом информирует Минобороны РФ 20 января.

Беспилотники сбили в период с 20:00 до 23:00. Также сбиты 29 БПЛА над Азовским морем.

Отметим, что всего в России сбиты 53 дрона.
Фото: DonDay.ru.
