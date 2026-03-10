Новости
В Волгодонске произошла эвакуация в техникуме общественного питания и торговли

В Волгодонске произошла эвакуация в техникуме общественного питания и торговли. Об этом сообщили горожане 10 марта.

Инцидент случился в утренние часы в здании № 190 на улице Максима Горького.

Утром преподаватели учебного заведения прервали занятия. Они дали указания студентам собрать свои вещи и выйти на улицу.

По словам очевидцев, на место приехали городские спецслужбы.

Информация о случившемся уточняется у официальных источников.
Фото: Соцсети
