Фото: Соцсети

В Волгодонске произошла эвакуация в техникуме общественного питания и торговли. Об этом сообщили горожане 10 марта.Инцидент случился в утренние часы в здании № 190 на улице Максима Горького.Утром преподаватели учебного заведения прервали занятия. Они дали указания студентам собрать свои вещи и выйти на улицу.По словам очевидцев, на место приехали городские спецслужбы.Информация о случившемся уточняется у официальных источников.