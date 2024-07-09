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В Ростовской области треть проб не соответствует микробиологическим нормам

В Ростовской области треть проб не соответствует микробиологическим нормам
В Ростовской области треть проб не соответствует микробиологическим нормам. Информацию об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре 9 июля.

С начала 2024 года с поверхностей водоемов отобрали и исследовали 285 проб воды на микробиологические показатели, 181 – на паразитологические, 19 – на вирусологические показатели. Нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали 35,1%.

Возбудителей инфекционных заболеваний в них не обнаружили. Кроме того, в ведомстве не рекомендуют пить воду из родников донского региона.
Фото: Ростов ру
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