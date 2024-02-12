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В Ростовской области света нет у 145 тысяч жителей. Информацию об этом опубликовал губернатор донского региона Василий Голубев 12 февраля.Коммунальная авария случилась 11 февраля. Из-за тяжелых погодных условий без электричества остались более 260 тысяч донских жителей. Проблемы с коммуникациями коснулись более 280 населенных пунктов. Свет в домах отсутствует из-за того, что на линиях электропередачи и деревьях появилась ледяная корка. Провода стали обрываться, а растения – падать из-за образовавшегося льда. Режим ЧС введен в 23 муниципалитетах.Губернатор рассказал, что без электричества все еще остаются 145 тысяч человек в 23 городах и районах. Электричество вернули 115 тысячам жителей. Кроме того, у 53,5 тысячи человек нет тепла и света.Для ликвидации последствий обрушившейся стихии задействовали более 130 бригад из других регионов страны. В течение дня их число обещают увеличить.