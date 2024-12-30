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При пожаре в хозпостройке в Ростове 64-летний мужчина получил ожоги

При пожаре в хозпостройке в Ростове 64-летний мужчина получил ожоги
В Ростове в хозпостройке вспыхнул пожар. Пламя охватило 25 квадратов площади 30 октября на улице Евдокимова.

Предварительно, мужчина поставил вариться овощи на плиту около 11:05. Сам хозяин ушел в дом, но спустя 15 минут услышал треск. Когда он вышел во двор, хозпостройка уже вовсю полыхала. На место он вызвал сотрудников МЧС.

- На место для тушения привлекли 18 спасателей на 5 спецмашинах. В результате происшествия 64-летний мужчина получил ожоги рук. Хозяин отказался от госпитализации.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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