При пожаре в хозпостройке в Ростове 64-летний мужчина получил ожоги

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове в хозпостройке вспыхнул пожар. Пламя охватило 25 квадратов площади 30 октября на улице Евдокимова.Предварительно, мужчина поставил вариться овощи на плиту около 11:05. Сам хозяин ушел в дом, но спустя 15 минут услышал треск. Когда он вышел во двор, хозпостройка уже вовсю полыхала. На место он вызвал сотрудников МЧС.- На место для тушения привлекли 18 спасателей на 5 спецмашинах. В результате происшествия 64-летний мужчина получил ожоги рук. Хозяин отказался от госпитализации.