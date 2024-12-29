В Ростове родственники ищут пропавшего 18-летнего парня

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В Ростове-на-Дону пропал без вести 18-летний парень. Последний раз Данил Сангвинов выходил на связь 3 декабря.В донскую столицу парень приехал вместе со своим другом из города Морозовска. В какой-то момент парню во время прогулки по городу стало плохо. По предварительным данным, Данилу была вызвана «скорая» в Северном районе города, на улице Волкова. После этого о парне ничего не известно.Последний раз Данила Сангвина видели в светлой куртке, темных штанах и белых кроссовках.Если вам известна любая информация о пропавшем, сообщите по номеру: 112.