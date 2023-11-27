Из-за урагана более 100 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества

Фото: соцсети Игоря Сорокина.

Из-за урагана без электричества остались более 100 тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 27 ноября, сильный ветер стал причиной аварий на линиях электропередачи. Провода обрывались при падении деревьев и различных конструкций. В результате обесточенными оказались тысячи жилых домов и соцобъектов.С такой проблемой столкнулись жители населенных пунктов в Неклиновском, Азовском, Куйбышевском, Мясниковском, Октябрьском, Красносулинском районах. Аналогичная ситуация - в Каменском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и городах Ростове, Новошахтинске, Донецке и Новочеркасске.Сотрудники энергоснабжающих организаций работают в особом режиме. Для восстановления электричества задействовали порядка 200 аварийных бригад, состоящих из 588 человек и 250 единиц спецтехники.