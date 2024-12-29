На Дону 31 декабря закроется охота на дичь
В Ростовской области 31 декабря закроется охота на дичь. На сайте правительства Ростовской области опубликованы точные сроки окончания охоты, которые для большинства видов приходятся на 31 декабря.
С наступлением Нового года запрещается охота на широкий спектр пернатых и некоторых наземных животных. Под запрет попадает охота на водоплавающую дичь с использованием подружейных собак. Также с 31 декабря прекращается охота на полевую и степную дичь – перепелов, голубей, горлиц, а также на фазанов, боровую дичь (тетерева, рябчики, глухари в зависимости от конкретного района) и серую ворону. Это связано с необходимостью сохранения популяций диких животных в период размножения и зимовки. Данные меры являются частью комплексной программы по регулированию охотничьего хозяйства в Ростовской области.
В конце года Законодательное Собрание Ростовской области приняло важные поправки в областной закон об охоте, которые существенно изменят правила доступа к охоте. С 1 сентября 2025 года получение охотничьего билета впервые будет связано с обязательным прохождением обучения и сдачей экзамена на знание правил охоты, видов охотничьих животных, этики охоты и правил безопасности. Это нововведение призвано повысить уровень ответственности охотников и снизить случаи браконьерства и неправильного обращения с оружием.