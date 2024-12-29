На Дону 31 декабря закроется охота на дичь

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В Ростовской области 31 декабря закроется охота на дичь. На сайте правительства Ростовской области опубликованы точные сроки окончания охоты, которые для большинства видов приходятся на 31 декабря.С наступлением Нового года запрещается охота на широкий спектр пернатых и некоторых наземных животных. Под запрет попадает охота на водоплавающую дичь с использованием подружейных собак. Также с 31 декабря прекращается охота на полевую и степную дичь – перепелов, голубей, горлиц, а также на фазанов, боровую дичь (тетерева, рябчики, глухари в зависимости от конкретного района) и серую ворону. Это связано с необходимостью сохранения популяций диких животных в период размножения и зимовки. Данные меры являются частью комплексной программы по регулированию охотничьего хозяйства в Ростовской области.В конце года Законодательное Собрание Ростовской области приняло важные поправки в областной закон об охоте, которые существенно изменят правила доступа к охоте. С 1 сентября 2025 года получение охотничьего билета впервые будет связано с обязательным прохождением обучения и сдачей экзамена на знание правил охоты, видов охотничьих животных, этики охоты и правил безопасности. Это нововведение призвано повысить уровень ответственности охотников и снизить случаи браконьерства и неправильного обращения с оружием.