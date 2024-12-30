В Ростове для устойчивой работы систем обеспечения создали оперативный штаб

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В Ростове-на-Дону создан оперативный штаб для обеспечения устойчивой работы систем жизнеобеспечения города в новогодние и рождественские праздники. Об этом 30 декабря сообщил глава города Алексей Логвиненко.Силы и средства ГО и ЧС, предприятия переведены на усиленный режим работы. Определены графики дежурств ответственных от администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, коммунальных предприятий и подрядных организаций сферы ЖКХ.Все аварийно-восстановительные бригады до 9 января будут круглосуточно дежурить в режиме повышенной готовности. Они проинформируют жителей в случае возникновения аварий и сообщат о сроках их устранения.Из ресурсоснабжающих организаций дежурить будут 154 аварийные бригады в составе 600 человек и 380 единиц техники.Круглосуточный график работы и у подрядчика по содержанию города, компании МСЮ. Для работ по санитарному содержанию города будут задействованы 100 спецмашин и 600 уборщиков. К уборке внутриквартальных территорий УК и ТСЖ привлекут около 2 000 дворников, заготовлено 500 тонн противогололедных материалов и более 20 000 единиц шанцевого инструмента.С 1 января 2025 года начнется уборка мусора. Продолжится ямочный ремонт. Для работ привлекут 7 бригад. Плановых перекрытий движения не планируется.