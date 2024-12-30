В Ростове на Новый год продлят работу общественного транспорта

Фото: Rostov.ru

В Ростове на новогодних праздниках продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своих соцсетях.В новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января работу общественного транспорта продлят. Транспорт будет курсировать до 01:00. На январских выходных он будет курсировать по графику выходного дня.Добавим, что 1 января в городе пройдет новогодний забег. Движение будет перекрыто в центре Ростова. Спортивное мероприятие состоится с 10:00 до 12:00.