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В Ростове на Новый год продлят работу общественного транспорта

В Ростове на Новый год продлят работу общественного транспорта
В Ростове на новогодних праздниках продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своих соцсетях.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января работу общественного транспорта продлят. Транспорт будет курсировать до 01:00. На январских выходных он будет курсировать по графику выходного дня.

Добавим, что 1 января в городе пройдет новогодний забег. Движение будет перекрыто в центре Ростова. Спортивное мероприятие состоится с 10:00 до 12:00.
Фото: Rostov.ru
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