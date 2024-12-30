В Ростове запустят паровоз-памятник с Привокзальной площади

Фото: Северо-Кавказская железная дорога

В Ростове-на-Дону начнет курсировать паровоз-памятник с Привокзальной площади. Об этом сообщили специалисты Северо-Кавказской железной дороги.Паровоз Кч4 101 уже сняли с постамента и отправили на восстановление в ремонтные цеха Тихорецкого депо. Затем его направят на Ростовскую детскую железную дорогу.Паровоз произведен в Чехословакии в 1949 году на локомотивостроительном заводе «Шкода». Всего таких паровозов 420. Сохранившиеся из этого числа паровозы находятся в музеях. Изначально он служил на узкоколейной дороге в Латвийской ССР. После этого он попал на детскую железную дорогу в Ростов. Там он проработал до 1982 года. После списания паровоз сохранили в качестве памятника.Место на Привокзальной площади простаивать не будет. В 2025 году его займет паровоз другой модели.